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21:30, 1 января 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:15 на телеканале «Россия».





- Новогодняя ночь в Орловской области прошла без серьезных ЧП.



- Две девочки родились новогодней ночью в орловском городском роддоме.



- Волонтеры «Единой России» и артисты театра вручили подарки многодетным семьям.



- Оливье по-прежнему главное блюдо новогоднего стола. Сколько поваров – столько и рецептов этого салата.



- В орловских кинотеатрах развернулась битва за шахматную корону. 30 декабря на экраны страны вышла драма «Чемпион мира», посвященная поединку гроссмейстеров Анатолия Карпова и Виктора Корчного.



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