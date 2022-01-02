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12:42, 2 января 2022 года Подавляющее большинство российских выпускников справилось с итоговым сочинением Объявлены результаты декабрьского испытания.





Объявлены результаты итогового сочинения. Его написали почти 622 тысячи человек.



Самым популярным направлением (31,2%) тем стало «Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня». Успешно справиться с испытанием смогли 97,2% выпускников школ. Этот показатель примерно соответствует результатам прошлых лет. Все сдавшие ребята получили «зачёт» и допущены к ГИА, – сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.



На втором месте по популярности оказалось направление «Преступление и наказание – вечная тема» – на эту тему рассуждали 29,1% ребят. Направление «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина» выбрали 15,4% выпускников, «Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?» – 13,2%, «Человек путешествующий: дорога в жизни человека» – 11,1%.



Ребята, которые по уважительным причинам не могли присутствовать на сочинении 1 декабря или не справились с работой, могут написать сочинение в дополнительные сроки: 2 февраля 2022 года и 4 мая 2022 года.

Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – отмечает, что некоторые вузы засчитывают сочинение в качестве индивидуального достижения и начисляют за него дополнительные баллы ЕГЭ. Максимально могут добавить 10 баллов. Работа, в случае представления ее при приеме на обучение в вузы, действительна в течение четырех лет, следующих за годом написания.





Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС





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