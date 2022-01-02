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12:10, 2 января 2022 года

Регионы самостоятельно решат вопрос продления зимних школьных каникул

Они могут пойти на это в случае ухудшения эпидобстановки.


Минпросвещения РФ не планирует продлевать каникулы, однако регионам разрешили самостоятельно принимать решение, исходя из эпидемиологической ситуации, – отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС. При этом некоторые власти позволили школам уйти на каникулы раньше. Так, например, решили в Орловской области. Отдыхать дети будут до 9 января включительно.

По мнению Министра просвещения РФ Сергея Кравцова, под конец учебного полугодия дети уже не изучают новый материал, а повторяют пройденный, поэтому ранее начало каникул никак не отразится на школьной программе. Кроме того, двухнедельное отсутствие детей в школе положительно отразится на ситуации с коронавирусом, как было осенью.

Также в Министерстве просвещения сообщили, что дистанционный формат обучения в этом году будут вводить только в исключительных случаях. Таких предпосылок пока нет. Все занятия и разрешённые запланированные мероприятия должны идти по графику.


Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС


 
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