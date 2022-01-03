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9:44, 3 января 2022 года В 2022 году военные учебные центры появятся в 8 вузах страны Общее число таких армейских учебных заведений составит 104.





К новому учебному году общее количество военных учебных центров в стране увеличится до 104. Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – в Минобороны РФ приняли решение увеличить число вузов, при которых будут созданы такие учреждения. В них студенты, наряду с получением гражданской специальности, смогут также пройти военную подготовку.



Что важно, военные учебные центры создаются в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала – там, где имеется концентрация предприятий оборонно-промышленного комплекса. Дополнительные военные учебные центры планируется открыть при 8 вузах: Брянский государственный инженерно-технологический университет, Оренбургский государственный университет, Северо-Восточный федеральный университет имени Аммосова, РАНХиГС, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Тверской государственный технический университет, Курганский государственный университет, Югорский государственный университет.



В Минобороны отметили, что все эти вузы прошли конкурсный отбор и готовы к организации военной подготовки студентов. Также в ведомстве напомнили, что если в вузе отсутствует подразделение военной подготовки, то студент может обучаться на базе существующих военных учебных центров.



Сейчас в ВУЦ по всей России проходят обучение более 63 тысяч студентов. Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости создания таких центров во всех гражданских вузах России. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков согласился с главой государства, заявив, что новая система военной подготовки показала свою эффективность и пользуется спросом среди студентов, поэтому эту практику нужно распространить.





Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС





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