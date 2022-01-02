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14:37, 2 января 2022 года В Залегощенском районе в огне погибла пенсионерка Пламя в жилом доме вспыхнуло накануне поздно вечером.





В Орловской области произошла первая смерть на пожаре в этом году. Роковое ЧП произошло накануне в 23:30 в селе Сетуха Залегощенского района. К приезду спасателей открытое пламя полностью объяло жилой деревянный дом. Внутри огнеборцы обнаружили тело 68-летней женщины.



Стихия уничтожила 32 кв. метра здания. В причинах случившегося разбираются специалисты.



Орловские ПСЧ 1 января 2022 года выезжали на вызовы 19 раз.



Фото из архива









Артём Ежаков





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