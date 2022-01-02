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15:35, 2 января 2022 года Завтра в Орловской области возобновляется прививочная кампания против COVID-19 Она снова прервется 7 января.





С 3 января в Орловской области возобновляется прививочная кампания против COVID-19. Мобильные пункты вакцинации, включая МФЦ на ул. Ленина в Орле, будут работать с 10:00 до 16:00, исключая 7 января, когда они снова закроются.



При себе желающим получить прививку следует иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.



Также с 3 по 6 января с 10:00 до 16:00 у граждан будет возможность напечатать бумажный сертификат о вакцинации от коронавируса. Такая услуга предоставляется в МФЦ. Также там можно получить сертификат переболевшего. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.





Артём Ежаков





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