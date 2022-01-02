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16:30, 2 января 2022 года В одном из ливенских домов новогоднее застолье едва не обернулось убийством Мужчина выжил после ножевого ранения в шею.





В Ливнах расследуется уголовное дело о покушении на убийство, совершенное в новогоднюю ночь, – сообщает сайт областного СУ СК. Как следует из материалов дела, в новогоднюю ночь за столом собрались 37-летний подозреваемый и его сожительница, а также соседская супружеская пара. Разгоряченные алкоголем мужчины поссорились, и фигурант ранил оппонента ножом в шею. Медикам удалось спасти пострадавшего.



Следствие просит суд отправить мужчину в СИЗО. Делопроизводство продолжается.



Фото пресс-службы СУ СК России по Орловской области





Артём Ежаков





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