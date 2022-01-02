воскресенье 2.01.2022 19:20:40 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

17:00, 2 января 2022 года

Орловские власти озвучили годовые планы благоустройства Болховского и Краснозоренского района

В перечне – дорожные работы, обновление общественных территорий и так далее.


Орловские власти озвучили планы благоустройства Болховского и Краснозоренского района на 2022 год.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в Болховском районе собираются обновить парк на ул. Ленина и игровую площадку на ул. Ефремовской, а также 6 дворов. Также предусмотрено 10,6 км дорожного ремонта, масштабная реконструкция Кривцовского мемориала и создание проектно-сметной документации по капремонту городской гимназии в райцентре. Все это обойдется в 55,7 млн рублей.

Что касается Краснозоренского района, то здесь предусмотрено выполнение первого этапа благоустройства общественной территории в урочище «Заказ» и обновление одной дворовой территории в райцентре. Также в списке ремонт 6 км дорог местного значения, крыши МКД в Труновском сельском поселении, изготовление ПСД на строительство многофункциональной спортивной площадки в поселке Россошенский и создание 83 контейнерных площадок для мусора. Финансирование запланированных мероприятий составит 12,6 млн рублей.


Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.