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17:00, 2 января 2022 года Орловские власти озвучили годовые планы благоустройства Болховского и Краснозоренского района В перечне – дорожные работы, обновление общественных территорий и так далее.





Орловские власти озвучили планы благоустройства Болховского и Краснозоренского района на 2022 год.



Как сообщает пресс-служба губернатора, в Болховском районе собираются обновить парк на ул. Ленина и игровую площадку на ул. Ефремовской, а также 6 дворов. Также предусмотрено 10,6 км дорожного ремонта, масштабная реконструкция Кривцовского мемориала и создание проектно-сметной документации по капремонту городской гимназии в райцентре. Все это обойдется в 55,7 млн рублей.



Что касается Краснозоренского района, то здесь предусмотрено выполнение первого этапа благоустройства общественной территории в урочище «Заказ» и обновление одной дворовой территории в райцентре. Также в списке ремонт 6 км дорог местного значения, крыши МКД в Труновском сельском поселении, изготовление ПСД на строительство многофункциональной спортивной площадки в поселке Россошенский и создание 83 контейнерных площадок для мусора. Финансирование запланированных мероприятий составит 12,6 млн рублей.





Артём Ежаков





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