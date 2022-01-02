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17:30, 2 января 2022 года Накануне жертвами коронавируса стали 7 орловцев В регионе зафиксировано 128 новых случаев заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 2 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 128 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 70 662).



Накануне выписано 135 орловцев (всего – 66 863), умерло 7 человек – 1 512 всего.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 72%.





Артём Ежаков





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