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8:52, 3 января 2022 года Питание и проживание детей в вузовских школах-интернатах оплатят из бюджета Вступили в силу соответствующие поправки в законодательство.



С 2022 года вступили в силу поправки в статью 77 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части установления механизма обеспечения содержания обучающихся в специализированных структурных подразделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего образования. Они направлены на повышение доступности обучения в специализированных учебно-научных центрах (СУНЦ) для более широкого круга одаренных детей. Законопроект определяет понятие такого центра – это специализированное структурное подразделение федеральной государственной образовательной организации высшего образования, осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования, в котором созданы условия для проживания обучающихся в интернате.



До этого, как заявлял эксперт кафедры «Политология и государственная политика» Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации Геннадий Мартынов, была предусмотрена возможность создания СУНЦ при вузах, но не был определен механизм обеспечения его обучающихся.



Сейчас в стране действуют 10 СУНЦ: при Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургском государственном университете, Уральском федеральном университете, Новосибирском национальном исследовательском госуниверситете, Южном федеральном университете, Северо-Восточном федеральном университете, Казанском (Приволжском) федеральном университете, Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А. Н. Туполева — КАИ, Северо-Кавказском федеральном университете и Нижегородском государственном университете.



Теперь питание и проживание одаренных детей в школах-интернатах при вузах будет оплачиваться за счет бюджета. Расходы на питание и проживание обучающихся в таких центрах составляют от 30 до 60% общего объема финансирования деятельности. Это актуально для учащихся из малообеспеченных семей, особенно из отдаленных районов. Их родителям не по карману стоимость питания и проживания, которая может достигать 100 тысяч рублей в год. Это уже привело к сокращению на 25% числа иногородних одаренных детей среди учащихся.





Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС





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