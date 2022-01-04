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8:54, 4 января 2022 года Школы могут провести всероссийские проверочные работы на компьютерах Учебным учреждениям предоставили соответствующее право.





Школам разрешили выбрать формат проведения всероссийских проверочных работ по четырём предметам. ВПР по некоторым дисциплинам могут провести на компьютерах. Соответствующее решение школы имеют право принять самостоятельно.



Согласно порядку проведения ВПР, в этом году в компьютерном формате позволили провести проверочные работы по четырем дисциплинам – по истории, обществознанию, биологии и географии. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что они не обязывают никакие школы проводить всероссийские проверочные работы на компьютерах, но предоставляют право выбора.



Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – ВПР проводятся для оценки качества знаний школьников. Результаты не влияют ни на оценки, ни на аттестат. В этом году ученики 4 классов будут писать работы по трем предметам, 5 классов – по четырём, 6-8 классов – по двум обязательным (русский язык и математика) и ещё двум предметам по случайному выбору. Также в этом году ученикам 7-х классов нужно будет продемонстрировать уровень знаний по иностранным языкам. Проверочные работы для ребят из 11 классов будут проводиться по решению школы. Причём выпускники школ будут писать ВПР только по тем предметам, которые они не выбрали для сдачи на ЕГЭ.



Как сообщили в Рособрнадзоре, почти все ВПР будут длиться не более 45 минут – для них предусмотрен один урок. Расписание уже известно – работы будут проведены в период с 1 марта по 20 мая 2022 года.



Ранее власти подвели итоги сочинения, которое 11 классы писали для допуска к госаттестации. Успешно справиться с работой и получить «зачет» смогли 97,2% школьников. Самыми популярными направлениями тем стали «Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня» и «Преступление и наказание – вечная тема». Их выбрали 31,2% и 29,1% выпускников соответственно.





Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС





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