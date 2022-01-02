воскресенье 2.01.2022 19:20:54 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

16:03, 2 января 2022 года

В орловских кинотеатрах продолжается прокат последней части трилогии «Последний богатырь»

Корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сулим побывала в кинозале и увидела, как Иван побеждал Посланника Тьмы.


 В орловских кинотеатрах продолжается прокат картины «Последний богатырь. Посланник тьмы». Это заключительная часть трилогии. Первая вышла в 2017 году и сразу завоевала сердца зрителей. Новая лента порадует поистине голливудским размахом.

События разворачиваются одновременно в сказочном Белогорье и современной Москве. Теперь герои попадают в привычные нам условия, под которые им предстоит подстраиваться. Богатырю Ивану, как и прежде, предстоит спасти возлюбленную и победить зло. Только на этот раз оно будет ближе, чем кажется. Полюбившаяся многим картина порадует хорошим юмором, неожиданными поворотами и философским, не свойственным сказкам исходом.

К уже полюбившимся персонажам добавятся новые. Зрителю, безусловно, будет интересно узнать, кем в современном нам мире является сказочная Жар-птица и как ведет себя Водяной в образе человека.


Юлия Сулим


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.