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16:03, 2 января 2022 года В орловских кинотеатрах продолжается прокат последней части трилогии «Последний богатырь» Корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сулим побывала в кинозале и увидела, как Иван побеждал Посланника Тьмы.





В орловских кинотеатрах продолжается прокат картины «Последний богатырь. Посланник тьмы». Это заключительная часть трилогии. Первая вышла в 2017 году и сразу завоевала сердца зрителей. Новая лента порадует поистине голливудским размахом.



События разворачиваются одновременно в сказочном Белогорье и современной Москве. Теперь герои попадают в привычные нам условия, под которые им предстоит подстраиваться. Богатырю Ивану, как и прежде, предстоит спасти возлюбленную и победить зло. Только на этот раз оно будет ближе, чем кажется. Полюбившаяся многим картина порадует хорошим юмором, неожиданными поворотами и философским, не свойственным сказкам исходом.



К уже полюбившимся персонажам добавятся новые. Зрителю, безусловно, будет интересно узнать, кем в современном нам мире является сказочная Жар-птица и как ведет себя Водяной в образе человека.





Юлия Сулим





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