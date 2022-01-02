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16:45, 2 января 2022 года Многодетная семья сменила город на деревушку в Новосильском районе Об истории Савиновых расскажет корреспондент ГТРК «Орел» Екатерина Игнатюк.





В этом году, по мнению астрологов, самое время решится на кардинальные перемены в жизни – сменить работу и даже место жительства. На последнее решилась семья Савиновых. Корреспондент ГТРК «Орел» Екатерина Игнатюк выяснила, что толкнуло супругов сменить город на село.



Новый дом Савиновы выбирали две недели, проехав более 10 тысяч километров. В итоге остановились в Орловской области, которую изначально даже не рассматривали для переезда. Но именно наш регион идеально подошел к их требованиям.



Вскоре во дворе старенького дома появилась живность и небольшая пасека. Вместе с этим Савиновы своими руками приводили в порядок все строения на участке. Останавливаться – не собираются. Глава семейства планирует обустроить 20-метровую площадку для детей.



Ребят в семье Савиновых трое. Кстати, именно они стали одним из поводов сменить регион. У младшего из ребят была аллергия, и врачи настоятельно рекомендовали семье переехать в климат помягче. Здесь проблема ушла. Дети быстро адаптировались к новому дому.



Николай Савинов, житель Новосильского района: «Здесь очень хорошая школа, с ними занимаются индивидуально, они пулей туда бегут, с радостью. Там, где мы раньше жили, такого не было. Три – четыре человека в классе, учителя занимаются с ними индивидуально. Детям это нравится».

За полгода городские жители окончательно привыкли к деревне. Методом проб и ошибок обновили состав хозяйства. Почти избавились от птицы, выбрали более миролюбивые и медоносные породы пчел. На очереди – смена овечьего поголовья.



Николай Савинов, житель Новосильского района: «Мы планируем купить мясную породу, которые линяют и набирают от 70 килограммов веса. Думаю, это будут мериносы. Двух коров докупим – у меня мечта обзавестись небольшим сырным хозяйством».

Отдельные планы есть на ульи. В тренде сейчас экологичный метод оздоровления – сон на ульях с пчелами в апидомиках. Так что в долгосрочной перспективе семья нацелена и на развитие агротуризма.



Жизнь и работа на селе дает много возможностей, уверены Савиновы. И это не только про развитие бизнеса. В первую очередь, это про возможность быть рядом со своей семьёй. У такой философии есть своя предыстория. Два года назад Николай оказался в шаге от смерти, получив девять ножевых ранений и потеряв три литра крови. Тот критический момент и стал поводом пересмотреть ценности.



Вместе с переездом Савиновы завели свой YouTube-канал «Из города в деревню. Строй и живи» и его странички во всех популярных соцсетях. Таи они делятся опытом и ведут подробный дневник своей деревенской жизни. Суммарно уже подписались более 30 тысяч человек.





Екатерина Игнатюк





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