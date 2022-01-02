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16:59, 2 января 2022 года Все больше орловцев приобщаются к зимним забавам В новогодние каникулы для жителей региона организовано множество активных занятий.





Все больше орловцев приобщаются к зимним забавам. В новогодние каникулы для жителей региона организовано множество активных занятий. Например – каток на площади Ленина. Он работает с утра до позднего вечера. За час здесь порядка 200 – 300 посетителей. Среди них – как новички, так и профессионалы. Условия созданы для каждого.



На базах отдыха развлечений намного больше – катание на тюбингах, квадроциклах, лыжах, сноубордах и многом другом.



Оттепелей и морозов в ближайшие дни не ждут, а значит, все каникулы можно будет наслаждаться зимними забавами.





Татьяна Тимохина





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