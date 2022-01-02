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17:10, 2 января 2022 года В орловской «Ботанике» появилась аллея снеговиков Парк выбрали местом отдыха не только жители одноименного микрорайона, но и другие орловцы.





Орловский парк «Ботаника» становится любимым местом отдыха не только жителей одноименного микрорайона, но и других орловцев. Здесь тихо и снежно, как в настоящем лесу. А усилиями орловцев вдоль тропинок появилась настоящая аллея снеговиков. Строят их целыми семьями и дружескими компаниями. Снежные символы Нового года дарят отличное настроение и занятие, которое придется по душе и детям, и взрослым. Помимо морковки для снеговика, стоит и орешков с собой взять, ведь в парке живет большое количество пушистых белок.





Анна Боева





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