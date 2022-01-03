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21:00, 2 января 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Многие орловцы выбирают активные выходные на катках и горках. Условия созданы как для новичков, так и для профессионалов.



- Орловские спасатели отработали первые серьезные вызовы в этом году. К сожалению, уже есть погибший.



- В орловских кинотеатрах продолжается прокат последней части трилогии «Последний богатырь».



- Многодетная семья сменила город на деревушку в Новосильском районе. Об истории Савиновых расскажет корреспондент ГТРК «Орел» Екатерина Игнатюк.



- Аллея снеговиков украсила орловский парк «Ботаника».



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