Главная » Новости



15:05, 3 января 2022 года В Орловской области - 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекции Восемь человек скончались от последствий болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 3 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 105 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Орловщине заболели ковидом 70 767 человек.



Накануне после выздоровления выписано 116 орловцев. Всего с болезнью справились 66 979 человек.



От последствий болезни скончались 1520 человек, восемь из них – за последние сутки.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 72%.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2