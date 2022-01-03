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15:10, 3 января 2022 года На Орловщине проходит акция Полицейский Дед Мороз Сотрудники полиции поздравляют с Новым годом семьи коллег, находящихся в длительной командировке.





Сотрудники полиции, облачившись в костюмы сказочных персонажей, посещают детей коллег, находящихся в длительной служебной командировке. Ребят ждали поздравления, подарки и памятки от Полицейского Деда Мороза.



На днях акция прошла в Кромском районе. Сотрудники ПДН в роли Снегурочки и Полицейского Деда Мороза поздравляли ребят с новогодними праздниками и вручили разработанные МВД России профилактические памятки – «Волшебное письмо от «Полицейского Деда Мороза», содержащие алгоритм безопасного поведения.



А сами ребятами рассказали гостям стихотворения и спели новогодние песни. За что были вознаграждены подарками.

Кроме этого, сотрудники подразделения ПДН посетили несколько своих подопечных из семей, состоящих на различных профилактических учетах.



Акция «Полицейский Дед Мороз» продолжается.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро





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