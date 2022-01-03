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15:19, 3 января 2022 года В новогодние праздники в Орле обокрали гаражи Подозреваемые задержаны с поличным.





В Орле полицейским удалось задержать с поличным двух молодых орловцев, которые тайно проникли в гаражи и похитили оттуда чужое имущество.

В автомобиле, на котором передвигались данные граждане, оперативники обнаружили и изъяли похищенное имущество – металлические изделия и колеса, принадлежащие владельцам гаражей, расположенных в ГСК в Заводском районе областного центра.



В обоих случаях злоумышленники выбрали те гаражи, которые запирались на навесные замки. Молодые люди ломом повреждали запорные устройства и забирали хранящиеся в помещениях вещи.



В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. В настоящее время ведется следствие. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает на пресс-служба УМВД России по Орловской области.



Полиция напоминает: для предотвращения краж из гаражей рекомендуется соблюдать следующие правила:



- не оставлять их надолго без присмотра, периодически проверяя их сохранность;

- оснастить гараж надлежащими запорными устройствами, лучше - несколькими;

- не хранить в гараже ценные вещи;

- гаражи, в которых хранится ценное имущество, подключить к пульту охраны (поставить сигнализацию, видеонаблюдение).



Если Вы стали свидетелем совершения преступления, незамедлительно звоните в полицию по телефон 02 (с мобильного 102). Даже если вы не в полной мере уверены, что совершается противоправное действие.





Орловское Информбюро





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