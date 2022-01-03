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15:52, 3 января 2022 года Под Орлом из-за электрочайника сгорел жилой дом ЧП произошло в селе Никольское Новодеревеньковского района.





Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, утром 2 января изнутри выгорел жилой дом в селе Никольском Новодеревеньковского района. На месте работали сотрудники 29-й и 15-й ПСЧ. Пострадавших нет. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электрического чайника.



Орловские пожарно-спасательные подразделения за прошедшие сутки выезжали 15 раз, из них 7 выездов на ликвидацию пожаров и 8 на различные происшествия.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.





Орловское Информбюро





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