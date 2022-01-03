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16:04, 3 января 2022 года В первый день нового года в Орле под колеса автомобиля попал пешеход ДТП произошло 1 января в 17:50 в переулке Комсомольском.





Водитель автомобиля «Рено Сандеро» в районе д.5 по переулку Комсомольскому совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости перекрестка. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. К счастью, госпитализация не потребовалась.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, с 1 по 3 января на территории региона было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили травмы.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро





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