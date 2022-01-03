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16:08, 3 января 2022 года В Мценске при столкновении двух автомобилей пострадали два человека ДТП произошло утром 2 января.





Водитель, управляя «Ладой Калина», двигался по ул. Андрея Рева. На перекрестке неравнозначных дорог с ул. Мира допустил столкновение с транспортным средством ВАЗ-2115. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2115 и его пассажир 2001 года рождения получили телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, с 1 по 3 января на территории региона было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили травмы.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро





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