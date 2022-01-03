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16:13, 3 января 2022 года В Орле на Раздольной произошло ДТП с участием автобуса Есть пострадавшие.





«Фольксваген Пассат» двигался по улице Рощинской со стороны Московского шоссе в направлении улицы Раздольной. При выезде на нерегулируемый перекресток с улицей Раздольной водитель «Фольксвагена» допустил столкновение с автобусом ЛИАЗ, который двигался по ул. Раздольной. В свою очередь ЛИАЗ врезался в автомобиль «Ауди Q7», который двигался во встречном направлении.



В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир автомобиля Фольксваген. После осмотра пострадавшие были направлены на амбулаторное лечение.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, с 1 по 3 января на территории региона было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили травмы.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро





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