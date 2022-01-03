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16:09, 3 января 2022 года Под Мценском автомобиль слетел с дороги в кювет ДТП произошло вечером 2 января.





Автомобиль «Рено Меган» двигался по автодороге Южный подъезд к городу Мценску, в районе 4 км автомобиль слетел с дороги в кювет и опрокинулся.



В результате ДТП женщина-водитель получила телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, с 1 по 3 января на территории региона было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили травмы.





Орловское Информбюро





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