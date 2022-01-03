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16:18, 3 января 2022 года В Орле Росгвардия проводит акцию «Безопасный Новый год» Под пристальным вниманием сотрудников ведомства – храмы и владельцы оружия





В длинные выходные Росгвардия проводит акцию «Безопасный Новый год». Цель – праздники без серьёзных ЧП.



В среднем по городу дежурят более тысячи сотрудников ведомства, около 20 экипажей: на место вызова приезжает ближайший. За три дня нового года было совершено более 15 выездов по сигналам с охраняемых объектов.



Перед Рождеством во всех храмах города проверяют систему безопасности. Особое внимание уделяют тем, кто хранит дома оружие. Владельцам напоминают: брать его с собой в местах массовых мероприятий запрещено.



Тем, кто решил провести каникулы на природе и планирует отправиться на зимнюю охоту, тоже советуют соблюдать правила безопасности и иметь при себе документы.





Юлия Сабельникова





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