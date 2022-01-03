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16:54, 3 января 2022 года

Сотрудники Семейного МФЦ ждут исполнения своего желания

Орловский Семейный МФЦ - проект уникальный. В 2022 году он может получить прописку и в других субъектах России.


За год работы посетителями Семейного МФЦ стали более 1000 человек.

Светлана Черенкова, руководитель Семейного МФЦ города Орла: «Мы развиваемся, действуем. Данное пространство открылось благодаря региональной субсидии при поддержке губернатора. Развитие мы видим в открытии других таких точек в регионах».

Семейный МФЦ - проект уникальный. Сплав государственных услуг - по принципу одного окна. Тут и приёмная МФЦ почти со всем перечнем возможных госуслуг, и окно Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. Главная цель и идея - максимально облегчить любой семье с детьми получение помощи. Об этом рассказали многодетной маме и зампреду Госдумы Анне Кузнецовой во время её посещения Орловской области.

Константин Домогатский, уполномоченный по правам ребёнка в Орловской области: «Была дана высокая оценка, и аппарат уполномоченного наблюдает, что стало больше обращений в Семейный МФЦ, реальные вопросы – решаются».

Работой с семьями по самым разным направлениям - от материальной помощи до моральной поддержки - занимаются общественные организации, которые включились в работу главного проекта орловского социального кластера.

Валерия Клычкова, попечитель Орловского социального кластера: «Человек, которому нужна помощь, прежде всего, обращается к своим родным и близким, и мы нашим дружным коллективом стараемся поддерживать именно такую атмосферу».

В недрах орловского Семейного МФЦ и при поддержке законодательной власти региона родилась и ещё одна идея - она касается медицинской помощи для детей-инвалидов.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Мы выходим с инициативой в Госдуму, чтобы поменять 323 федеральный закон - чтобы детям продолжали оказывать паллиативную помощь до достижения ими 21 года, чтобы их лечить, обследовать в наших детских поликлиниках».

Но пока взрослые рассуждают на важные темы, маленькие посетители семейного центра - загадывают желания. Добрым волшебником для маленьких подопечным может стать любой житель региона. Загадали своё желание и сотрудники Семейного МФЦ, оно у них одно на всех - чтобы проект, рождённый на орловской земле, обязательно получил развитие.


Анна Боева


 
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