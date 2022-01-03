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17:09, 3 января 2022 года Снегопаду в Орле противостоят 30 спецмашин На вывоз снега планируют направить порядка 60 машин.





Минувшей ночью Орловщину накрыл снегопад. Пробок в областном центре удалось избежать благодаря новогодним каникулам – не так много автолюбителей решили выехать на своём транспорте. Небольшая загруженность дорог позволяет оперативно чистить проезжую часть.



Как нам рассказали на «Спецавтобазе», на дороги Орла сегодня днём вышло около 30 единиц уборочной техники, в ночь на вывоз снега планируют направить порядка 60 машин.





Надежда Невматулина





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