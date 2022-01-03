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21:20, 3 января 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Заносы на дорогах и «каша» на тротуарах. Циклон ставит на Орловщине первые снежные рекорды 2022-го.



- В Новый год - с новыми возможностями. Медицинское обновление пришло в больницы региона.



- В преддверии Рождества храмы Орла проверили на безопасность.



- Семейный МФЦ. Когда уникальный орловский опыт получит развитие в регионах?



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