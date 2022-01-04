Главная » Новости



14:40, 4 января 2022 года Ещё у 95 орловцев тест на ковид оказался положительным За минувшие сутки от последствий болезни скончались пять человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 4 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 95 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Орловщине заболели ковидом 70 862 человека.



Накануне после выздоровления выписано 83 орловца. Всего с болезнью справились 66 062 человека.



От последствий болезни скончались 1525 человек, пять из них – за последние сутки.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 72%.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2