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15:09, 4 января 2022 года Сегодня сотрудники Роспотребнадзора проверили качество продуктов в одном из супермаркетов Орла Специалисты выявляли некачественные и просроченные продукты. В рейде была и съёмочная группа ГТРК «Орел».





Сегодня сотрудники Роспотребнадзора проверили качество продуктов в одном из супермаркетов Орла. Особое внимание сотрудники Роспотребнадзора уделили детскому питанию. Срок годности у пюре не очень большой, и это повод посмотреть внимательнее. Чаще всего, по словам сотрудников Роспотребнадзора, в лидерах просрочки фигурируют молочная и рыбная продукция. В 2021 году в такие рейды специалисты ведомства выезжали более 75 раз. В результате с реализации было снято 2,5 тонны продукции. 300 кг было с истекшим сроком годности.



Также пристальное внимание уделяется к фастфуду, который производят в магазине. Его срок хранения всего сутки. Как правило, у сетевых магазинов есть постоянные покупатели, но, несмотря на доверие к супермаркету, наученные жизненным опытом горожане, срок годности не забывают проверять самостоятельно.



Некоторая продукция теперь снабжена QR-кодами, по которым можно получить полную информацию и о производителе, и о товаре.



Кстати, на тортах теперь может быть два вида маркировки срока годности. Обычная - с момента изготовления, и ещё одна - с момента разморозки продукта. На это тоже следует обращать внимание.



В этот раз за час работы в магазине сотрудники Роспотребнадзора подозрительной продукции не выявили.





Эва Стасюлевич





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