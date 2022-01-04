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15:14, 4 января 2022 года

Под Орлом при пожаре погиб мужчина

ЧП произошло накануне в деревне Лески Залегощенского района.


Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, вечером в деревне Лески Залегощенского района загорелся деревянный жилой дом. Сообщение о пожаре на пульт службы спасения поступило в 21:35.
На момент прибытия пожарных дом горел по всей площади, обрушилась кровля. Пожарными было обнаружено тело мужчины 1950 г.р. В результате пожара жилой дом выгорел изнутри.

На месте работали сотрудники 20-й пожарно-спасательной части Залегощенского района. Причину пожара выясняют специалисты.

За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 9 раз, из них 4 выезда на ликвидацию возгораний и 5 - на помощь населению.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области


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