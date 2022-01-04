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15:16, 4 января 2022 года Из-за пожара в доме на Васильевской были эвакуированы жильцы Пожар произошел накануне, 3 января.





Сообщение о возгорании в одной из квартир дома на улице Васильевской на пульт службы спасения поступило в 18:29. В результате пожара в спальне выгорел мусор на 10 кв.м. На месте работали сотрудники 1-й пожарно-спасательной части и специализированной ПСЧ. Пожарными эвакуировано 4 человека из соседних квартир. Пострадавших нет. Причину пожара выясняют специалисты.



За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 9 раз, из них 4 выезда на ликвидацию возгораний и 5 на помощь населению.





Орловское Информбюро





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