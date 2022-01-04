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15:53, 4 января 2022 года

В 2020 году семью обрели больше 200 орловских малышей

О тех, кому повезло оказаться в тепле домашнего очага, и о тех, кто только ждёт чуда, расскажет корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.


В семье Отрошенко четыре дочки. Но мама девчонок всегда мечтала о сыне. Как призналась сама Алина, уход из жизни её отца и появление на свет одного малыша практически совпали по времени. Всё окончательно решило судьбоносное совпадение имён. Отца Алины тоже звали Николай, как и мальчика, с которым семья познакомилась в Доме ребёнка. В июне оформили опекунство. Теперь этот маленький, но удаленький парнишка - любимец всей семьи.

В доме малютки сейчас 35 детей. Сирот - единицы, у остальных есть родители, но они лишены, либо ограничены в правах. Не редкость, что нерадивые мамы исправляются, и малышей возвращают в родную семью. В этом году на путь исправления встала 41 родительница.

По статистике, опекунство в разы популярнее усыновления. В этом году в орловском Доме ребёнка его оформили 13 семей, а усыновили только одного малыша.

Когда малышу исполняется четыре года, его из орловского Дома ребёнка отправляют в мценский. Там дети находятся до семи или восьми лет. Сейчас в учреждении 26 детей.

В Мценском доме ребёнка группы небольшие, это позволяет уделять детям больше внимания. Воспитатели признаются: как бы ни прикипели душой к ребятам, они радуются, когда те уходят в приёмную семью.

Кстати, в 2013 году Мценский детдом разработал программу «Дорога к дому».

Наталия Маторина, директор Мценского дошкольного детского дома: «У нас появилась служба содействия по устройству детей в семьи, и теперь у нас есть большой положительный опыт. В семьи уже устроено 189 детей. Из них усыновлено было семь детей, 119 ушли в приёмные семьи, 63 ребёнка было возвращено в родную семью».

По статистике, детей, оставшихся без попечения родителей, с каждым годом становится всё меньше. По сравнению с 2020 годом - на 6 процентов, с 2019-м - на 14. За последние восемь лет в Орловской области и вовсе закрыли семь детских домов.

В этом году 221 ребёнок обрёл семью, но более 1700 детей до сих пор имеют статус сирот или без попечения родителей. Для 92-х семей, находящихся в банке данных потенциальных родителей, есть реальный шанс обрести счастье материнства и отцовства.


Юлия Сабельникова


 
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