Главная » Новости



16:10, 4 января 2022 года Спешите в кино! Российский прокат в эти каникулы довольной разнообразен: жанры найдутся на любой вкус.





Новогодние каникулы - самое время, чтобы дружно отправиться на просмотр фильма. «Последний богатырь. Посланник тьмы» - один из тех, что интересно будет посмотреть и детям, и взрослым. В нём есть и сказочные герои, и хороший, добрый юмор, и глубокий философский смысл. Орловскому зрителю такой контент оказался по душе: приходят целыми семьями.



Ещё один фильм, который сегодня доступен в прокате, «Чемпион мира». Это историческая драма. Очень глубокое и сложное кино о легендарном матче за звание чемпиона мира между Анатолием Карповым и эмигрировавшим из СССР Виктором Корчным. Это была не просто борьба двух спортсменов, а противостояние двух систем - Востока и Запада. Работу съёмочной группы консультировали свидетели матча и сам Анатолий Карпов. Потому - картина максимально достоверная.



Смотреть кино драматическое или приключенческое - ваш выбор. Интересно будет в любом случае. Да и время, проведённое с семьей в новогодние каникулы, - самое лучшее.





Юлия Сулим





Новости СМИ2