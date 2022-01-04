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16:10, 4 января 2022 года

Спешите в кино!

Российский прокат в эти каникулы довольной разнообразен: жанры найдутся на любой вкус.


Новогодние каникулы - самое время, чтобы дружно отправиться на просмотр фильма. «Последний богатырь. Посланник тьмы» - один из тех, что интересно будет посмотреть и детям, и взрослым. В нём есть и сказочные герои, и хороший, добрый юмор, и глубокий философский смысл. Орловскому зрителю такой контент оказался по душе: приходят целыми семьями.

Ещё один фильм, который сегодня доступен в прокате, «Чемпион мира». Это историческая драма. Очень глубокое и сложное кино о легендарном матче за звание чемпиона мира между Анатолием Карповым и эмигрировавшим из СССР Виктором Корчным. Это была не просто борьба двух спортсменов, а противостояние двух систем - Востока и Запада. Работу съёмочной группы консультировали свидетели матча и сам Анатолий Карпов. Потому - картина максимально достоверная.

Смотреть кино драматическое или приключенческое - ваш выбор. Интересно будет в любом случае. Да и время, проведённое с семьей в новогодние каникулы, - самое лучшее.


Юлия Сулим


 
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