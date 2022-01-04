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16:24, 4 января 2022 года

Орловцы создают сказку

Зимняя погода позволяет и снеговика слепить, и мыльный пузырь превратить в хрустальный шар.


Зимой в хорошую погоду есть чем заняться. Кроме привычного катания на ватрушке и лепки снеговиков, орловцам рекомендуют новые и необычные занятия, которые точно не оставят равнодушными. К примеру, можно попробовать надуть мыльные пузыри. На морозе от минус 7 градусов они покрываются ледяными узорами и превращаются в хрустальный шар.


Ещё одна необычная забава - ледяные игрушки. Для них пригодятся любые формы. Заморозить и раскрасить лед можно дома, а затем украсить ими свой двор. Так уже поступила одна из орловчанок, создав ледяного Тигра.


Большую программу для орловцев подготовили и учреждения культуры. Детский парк Орла каждый день, начиная с полудня, проводит для юных посетителей утренники, дискотеки и мастер-классы. В театрах ежедневно идут праздничные спектакли по мотивам любимых сказок и представления с участием Деда Мороза и Снегурочки.


Юлия Сулим


 
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