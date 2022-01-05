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21:20, 4 января 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В магазин - с проверкой. Сотрудники Роспотребнадзора искали просроченные продукты.



- В 2021 году семью обрели больше 200 орловских малышей. О тех, кому повезло оказаться в тепле домашнего очага, и о тех, кто только ждёт чуда, расскажет корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.



- Спешите в кино! Фильмы российского кинопроката уже покорили сердца зрителей.



- Чем заняться в каникулы? О самых необычных зимних увлечениях орловцев – в выпуске «Вести – Орёл».



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