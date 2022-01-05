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21:20, 4 января 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- В магазин - с проверкой. Сотрудники Роспотребнадзора искали просроченные продукты.
- В 2021 году семью обрели больше 200 орловских малышей. О тех, кому повезло оказаться в тепле домашнего очага, и о тех, кто только ждёт чуда, расскажет корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.
- Спешите в кино! Фильмы российского кинопроката уже покорили сердца зрителей.
- Чем заняться в каникулы? О самых необычных зимних увлечениях орловцев – в выпуске «Вести – Орёл».
Вести-Орёл