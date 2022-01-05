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16:40, 4 января 2022 года Под Орлом руководитель организации заподозрил водителя в хищении топлива Выяснением обстоятельств занялась полиция.





В отдел полиции по Орловскому району обратился руководитель организации. Он рассказал, что заметил несоответствие в документации, касающейся топливных расходов.



Полицейские выяснили, что водителю выдавались топливные карты для безналичного расчёта при заправке служебных автомобилей. Но злоумышленник использовал часть топлива для личных нужд.



В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в суд.



Полицейские также проверяют обвиняемого на причастность к другим аналогичным противоправным деяниям, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро





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