Под Орлом руководитель организации заподозрил водителя в хищении топлива

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16:40, 4 января 2022 года
Под Орлом руководитель организации заподозрил водителя в хищении топливаВыяснением обстоятельств занялась полиция.
В отдел полиции по Орловскому району обратился руководитель организации. Он рассказал, что заметил несоответствие в документации, касающейся топливных расходов.
Полицейские выяснили, что водителю выдавались топливные карты для безналичного расчёта при заправке служебных автомобилей. Но злоумышленник использовал часть топлива для личных нужд.
В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в суд.
Полицейские также проверяют обвиняемого на причастность к другим аналогичным противоправным деяниям, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Орловское Информбюро