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14:03, 5 января 2022 года В Орловской области 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией За минувшие сутки восемь человек скончались от последствий болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 5 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 97 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Орловщине заболели ковидом 70 959 человек.



Накануне после выздоровления выписано 57 орловцев. Всего с болезнью справились 67 119 человек. От последствий болезни скончались 1533 человека, восемь из них – за последние сутки.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 72%.





Орловское Информбюро





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