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14:06, 5 января 2022 года

Лицензию на оружие орловцы смогут получать в электронном виде

В Росгвардии началась работа по созданию электронных реестров лицензий и разрешений в сфере оборота оружия.


С 1 января 2022 года вступили в силу отдельные положения Федерального закона от 28 июня 2021 г. № 231-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», касающиеся закрепления полномочия Росгвардии по формированию и ведению в электронном виде реестров лицензий и разрешений в сфере оборота оружия.

Одновременно статьей 9.2 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» предусматривается, что в установленных Росгвардией случаях отдельные разрешительные документы в сфере оборота оружия заявители смогут получать не на бумажном носителе, а в виде юридически значимой записи в соответствующем реестре. Датой выдачи таких разрешительных документов будет считаться день внесения сведений о них в указанные реестры.

Сведения о внесенной в реестр записи заявители смогут получать в виде выписки как в течение, так и по окончании срока действия соответствующего разрешительного документа, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области


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