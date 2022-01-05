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14:19, 5 января 2022 года

На Орловщине полицейский Дед Мороз поздравил детей из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию

Полицейские и общественники организовали встречу со своими подопечными на улице, воспользовавшись отличной зимней погодой.


Сотрудники отделения ПДН Отдела полиции №3 (по Северному району) УМВД России по городу Орлу поздравили ребят из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Инспекторы по делам несовершеннолетних регулярно навещают ребят, но эта встреча стала особенной, так как состоялась в период празднования Нового года, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Сотрудники органов внутренних дел напомнили малышам основные правила личной безопасности и передали им разработанные МВД России профилактические памятки, содержащие алгоритм безопасного поведения.

Дети с удовольствием общались со стражами правопорядка, читали стихи и пели новогодние песни. А затем Полицейский Дед Мороз вручил им сладкие подарки, переданные членами Общественных советов при городском и областном УМВД.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области


Орловское Информбюро


 
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