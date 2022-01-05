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15:01, 5 января 2022 года Под Орлом из-за сигареты едва не сгорела квартира ЧП произошло накануне в деревне Селихово Знаменского района.





Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, 4 января в 22:36 на телефон службы спасения поступило сообщение о пожаре в однокомнатной квартире двухэтажного жилого панельного дома в деревне Селихово Знаменского района. В результате пожара выгорели постельные принадлежности на площади 2 м.кв. Комната в 16 кв. метров закопчена по всей площади. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении. Пожарными подразделениями эвакуирован 1 человек. На месте работали сотрудники 22-й пожарно-спасательной части. За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 10 раз, из них 5 выездов на ликвидацию возгораний и 5 на различные происшествия.



Фото из архива ГУ МЧС России по Орловской области







Орловское Информбюро





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