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15:40, 5 января 2022 года В Орле продолжается уборка снега По сообщению мэрии, сегодня днем работает 34 единицы техники.





В Орле продолжается уборка снега. За прошедшую ночь спецтехника вывезла почти 3 тыс. кубометров снега. Этой ночью 68 единиц техники активно вывозили снег с городских улиц. Объём выполненных работ на 244 рейса составил почти 3 тыс. кубометров снега. Сегодня днём работает 34 единицы техники. Это 15 комбинированных дорожных машин, семь самосвалов, пять малогабаритных тракторов для очистки тротуаров, три трактора с прицепом, два фронтальных погрузчика, один трактор со щёткой и один ВПМ.





Орловское Информбюро





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