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16:27, 5 января 2022 года

Утверждён перечень видов оплачиваемых общественных работ в Орловской области в 2022 году

В перечень входит 149 видов оплачиваемых общественных работ.


В конце минувшего года губернатор Андрей Клычков подписал постановление Правительства области № 831 от 30 декабря об утверждении перечня видов оплачиваемых общественных работ и их объёма в Орловской области в 2022 году.
 
В перечень входит 149 видов оплачиваемых общественных работ. В их числе: озеленение и благоустройство территорий и объектов; доставка корреспонденции, работа курьером; внесение информации в компьютерную базу данных; выращивание и уборка сельскохозяйственной продукции; уход за престарелыми, инвалидами, участниками войн, ветеранами в учреждениях здравоохранения и на дому; участие в обеспечении отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и многое другое.
 
Планируется, что в общественных работах примут участие 450 человек.
 
Ознакомиться с документом можно на информационном портале Орловской области в разделе «Законодательство».



Орловское Информбюро


 
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