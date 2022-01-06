Утверждён перечень видов оплачиваемых общественных работ в Орловской области в 2022 году

В перечень входит 149 видов оплачиваемых общественных работ.

В конце минувшего года губернатор Андрей Клычков подписал постановление Правительства области № 831 от 30 декабря об утверждении перечня видов оплачиваемых общественных работ и их объёма в Орловской области в 2022 году.

В перечень входит 149 видов оплачиваемых общественных работ. В их числе: озеленение и благоустройство территорий и объектов; доставка корреспонденции, работа курьером; внесение информации в компьютерную базу данных; выращивание и уборка сельскохозяйственной продукции; уход за престарелыми, инвалидами, участниками войн, ветеранами в учреждениях здравоохранения и на дому; участие в обеспечении отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и многое другое.

Планируется, что в общественных работах примут участие 450 человек.