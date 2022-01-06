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16:59, 5 января 2022 года

Губернатор Орловской области учредил медаль Тургенева

Эта награда является формой поощрения за заслуги в области культуры и искусства, просвещения, гуманитарных наук и литературы, большой вклад в изучение и сохранение культурного и исторического наследия Орловского края.


Губернатор Орловской области учредил медаль Тургенева. Медалью будут награждать граждан Российской Федерации, иностранных граждан и коллективы организаций, ранее награжденных наградами Губернатора Орловской области, органов государственной власти Орловской области, при условии осуществления общественно-гуманитарной деятельности, как правило, не менее 10 лет.
 
Как отмечается в указе № 668, медаль и удостоверение к медали будут вручаться Губернатором Орловской области в торжественной обстановке.
 
Медальон медали и колодка изготавливаются из серебристого металла.
 
Медальон имеет форму круга диаметром 31 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне медальона в центре размещен рельефный портрет И. С. Тургенева, сопровожденный внизу изображением его автографа, выполненного контррельефом и заполненного чернью.
 
На оборотной стороне медальона помещено рельефное изображение герба Орловской области.
 
Фото: информационный портал Орловской области.



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