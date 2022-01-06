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13:02, 6 января 2022 года С 2022 года Пенсионный фонд расширил меры социальной поддержки Теперь ведомство предоставляет гражданам ряд выплат вместо органов соцзащиты и Роструда.





Теперь единовременные выплаты по беременности и родам, пособие по рождению ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет можно получить через Пенсионный фонд. Условия получения поддержки не меняются - нужно обратиться в ПФР с заявлением.





Мария Семак





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