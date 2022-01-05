В Детском парке Орла повредили праздничные украшения

Декор пострадал во время массовых новогодних гуляний.

В Детском парке Орла после массовых гуляний новогодние украшения потеряли праздничный вид - не без помощи посетителей. Яркие мандарины потеряли свой цвет, пострадали от фейерверков снежные домики с подсветкой, повреждены и крепления у качелей.

Сотрудники парка обращаются к посетителям с просьбой быть аккуратнее, ведь праздничная атмосфера создаётся, прежде всего, для детей.