В Детском парке Орла повредили праздничные украшения

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16:02, 5 января 2022 года
В Детском парке Орла повредили праздничные украшенияДекор пострадал во время массовых новогодних гуляний.
В Детском парке Орла после массовых гуляний новогодние украшения потеряли праздничный вид - не без помощи посетителей. Яркие мандарины потеряли свой цвет, пострадали от фейерверков снежные домики с подсветкой, повреждены и крепления у качелей.
Сотрудники парка обращаются к посетителям с просьбой быть аккуратнее, ведь праздничная атмосфера создаётся, прежде всего, для детей.
Мария Семак