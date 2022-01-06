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19:17, 5 января 2022 года

Орловской области выделили деньги за покупку мусорных контейнеров

Орловская область вошла в число 46 регионов, которые получили субсидии на покупку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов.


Нашему региону перечислят 12,5 млн рублей, на которые закупят свыше 800 контейнеров. Половина из них останется в Орле, остальные разместят в районах области. Отличаться от привычных контейнеров они будут синим цветом и специальной маркировкой.


Екатерина Игнатюк


 
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