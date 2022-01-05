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15:52, 5 января 2022 года Сегодня в Орле при пожаре погиб мужчина ЧП произошло в многоквартирном доме на улице Планерной.





Сегодня в Орле вспыхнул пожар в доме № 56 на улице Планерной. К сожалению, не обошлось без жертв. Погиб мужчина. Он выпрыгнул из горящей квартиры, расположенной на шестом этаже. Как рассказал очевидец, сильный дым охватывал все верхние этажи дома. По словам мужчины, «было ощущение, как будто там что-то быстро воспламеняющее загорелось».

На месте происшествия работали сотрудники 5-й пожарной части и специализированной пожарной-спасательной части. В результате пожара выгорела комната, сгорела мебель. Из дома эвакуировали 8 человек, ещё троих выводили с использованием спасательных устройств, так как помещения были сильно задымлены. Причины пожара и размер ущерба предстоит установить.



Фото пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области







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