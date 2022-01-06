Сегодня губернатор Андрей Клычков посетил Шаблыкинский район

Глава региона поздравил полицейских с новым зданием, заглянул в Навлинскую школу, где появилась «Точка роста», и узнал, как идут дела в открывшемся год назад фельдшерско-акушерском пункте села Герасимово.

В Шаблыкино один из самых больших новогодних подарков получили стражи порядка - они переехали в новый пункт полиции. Старое здание 1966 года постройки пришло в негодность. Новое, а точнее отремонтированное бывшее здание училища, с ним не сравнится. Сегодня с новосельем шаблыкинских полицейских поздравил губернатор Орловской области Андрей Клычков. А начальник УМВД России по Орловской области Юрий Савенков вручил ключи от нового автомобиля.

В ремонт, который начался в мае 2021 года, вложили пять с небольшим миллионов рублей. В декабре личный состав в количестве 19 сотрудников, со всей материально-технической базой, уже переехал в новое помещение.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Отрадно отметить, что Шаблыкинский район у нас с хорошими показателями - низкие данные по преступности. Я надеюсь, что созданные комфортные условия будут дополнительным подспорьем».

Новое оборудование и большой ремонт, правда, пока только частичный, получил и другой важный объект - Навлинская средняя школа. Там появилась «Точка роста», благодаря реализации нацпроекта «Образование». Теперь школьникам будут доступны естественно-научное и технологическое направления обучения. На занятиях губернатор застал ребят за проверкой щёлочности моющих средств.

Большие деньги в том году вложили и в Детскую школу искусств в райцентре. В рамках нацпроекта «Культурная среда» было выделено 6 миллионов 800 тысяч рублей на новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. Пианино, станок для танцев и компьютеры с проектором уже используются на занятиях. Не хватает только высокоскоростного интернета. Но оптоволокно сюда уже тянут.

Также глава региона сегодня побывал и в фельдшерско-акушерском пункте села Герасимово, в феврале ему исполнится год. Включая всё оборудование, его стоимость почти 4 миллиона рублей. На вопрос о вакцинации заведующая рассказала, что в селе её прошли 70% населения. Сейчас люди начинают ревакцинацию против коронавируса.