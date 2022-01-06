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8:41, 6 января 2022 года Андрей Клычков учредил награды за выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии Орловской области Соответствующие указы были подписаны губернатором в конце 2021 года.





Андрей Клычков учредил знак признания особых заслуг перед Орловской областью «Гордость и Слава Орловщины». Это высшая награда губернатора Орловской области за особые достижения в социально-экономическом, научно-техническом и промышленном развитии региона, государственном и муниципальном управлении, защите прав человека, укреплении обороноспособности, законности и правопорядка, общественной и иных областях деятельности, направленной на достижение благополучия и процветания Орловской области. Награждаться этим знаком будут граждане Российской Федерации, ранее награжденные государственными наградами РФ или государственными наградами СССР. Кроме самого знака признания особых заслуг перед Орловской областью «Гордость и Слава Орловщины» будет вручаться удостоверение к нему и единовременное денежное поощрение, размер которого устанавливается губернатором Орловской области. Знак представляет собой выполненное из золотистого металла рельефное изображение фигур из герба Орловской области без гербового щита, по сторонам окруженных лавровыми ветвями, а снизу – фигурной лентой с выпуклой надписью «ГОРДОСТЬ И СЛАВА», наложенное на восьмиконечную звезду, выполненную из серебристого металла, покрытую радиальными лучами. Верхний конец звезды накрыт фигурой коронованного двуглавого орла. В указе отмечается, что знак носится в торжественных случаях на шейной ленте цветов флага Орловской области, состоящей из красной, белой и синей полос. Также он имеет миниатюрную копию для повседневного ношения. Также губернатором учреждён знак отличия «За заслуги перед Орловской областью». Этот знак отличия является формой поощрения граждан и коллективов организаций за выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии региона, научно-исследовательской деятельности, укреплении обороноспособности, законности и правопорядка, общественной и благотворительной деятельности. Им будут награждать граждан Российской Федерации и иностранных граждан, имеющих стаж работы в сфере профессиональной деятельности, как правило, не менее 10 лет, при условии наличия у представленного к награде лица наград губернатора Орловской области, наград органов государственной власти Орловской области. Таким знаком отличия также награждаются коллективы организаций, осуществляющих деятельность на территории Орловской области, как правило, не менее 10 лет, ранее награжденные наградами Губернатора Орловской области, наградами органов государственной власти Орловской области. За активную благотворительную деятельность знаком отличия награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и коллективы организаций при условии наличия у представленного к награде лица (коллектива организации) наград Губернатора Орловской области или наград органов государственной власти Орловской области. Знак отличия имеет две степени: • знак отличия «За заслуги перед Орловской областью» I степени; • знак отличия «За заслуги перед Орловской областью» II степени. Награждение знаком отличия осуществляется последовательно, от низшей степени (II) к высшей (I), как правило, не ранее чем через 3 года за новые заслуги. Награждённому вручаются знак отличия «За заслуги перед Орловской областью» и удостоверение к нему. Знак имеет форму фигурной нагрудной медали с колодкой. Знак отличия I степени выполняется из золотистого металла, II степени – из серебристого металла. Лицевая сторона знака отличия имеет вид расширенного равноконечного креста с фигурными концами (скругленными в центре, между острыми зубцами – по краям), между которыми размещены рельефные лучи, укорачивающиеся от центра к краям. Поверх располагается рельефная накладка в виде герба Орловской области. Гербовый щит по сторонам окружен двумя рельефными лавровыми ветвями, а внизу – фигурной лентой с выпуклой надписью «ЗА ЗАСЛУГИ». В целях поощрения граждан за заслуги в различных областях трудовой деятельности учреждена губернатором и медаль «За трудовые успехи». Эта награда является формой поощрения за достигнутые трудовые успехи в сферах промышленности, строительства, науки, образования, здравоохранения, культуры, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и других областях трудовой деятельности в организациях региона. Медалью награждаются:

• граждане Российской Федерации и иностранные граждане, имеющие стаж работы в сфере профессиональной деятельности, как правило, не менее 5 лет, при условии наличия у представленного к награде лица наград органов государственной власти Орловской области; • коллективы организаций, осуществляющих деятельность на территории Орловской области, как правило, не менее 5 лет, ранее награжденные наградами органов государственной власти Орловской области. Награждённому вручаются медаль «За трудовые успехи» и удостоверение к ней. Награда имеет форму нагрудной медали с колодкой, медальон медали и колодка изготавливаются из золотистого металла. Медальон имеет форму круга с широким рельефным бортиком на лицевой и оборотной сторонах в форме замкнутого лаврового венка, четыре раза (вверху, внизу и по сторонам) накрест перевязанного лентой. На лицевой стороне медали в центре размещено рельефное изображение полного герба Орловской области. На оборотной стороне медали внизу на фоне полукругом радиально расходящихся снизу гравированных лучей располагаются рельефное изображение раскрытой книги, поверх которой изображены молот и хлебный колос, расположенные накрест, между которыми – раскрытый циркуль, сплетенный с ними ножками. Выше размещена рельефная надпись: «ЗА ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ». Фото пресс-службы губернатора Орловской области





Орловское Информбюро





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